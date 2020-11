Prévisions météo: des températures fraîches ce dimanche, mais que nous réservent les prochains jours?

Des nuages bas, accompagnés de brume et de bancs de brouillard occulteront le ciel, dimanche matin, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Au fil des heures, de larges éclaircies apparaîtront depuis depuis le nord-est, pour ensuite gagner tout le pays. En Ardenne cependant, le soleil brillera toute la journée. Les températures seront fraîches, comprises entre 2 et 6 degrés, sous un vent modéré puis faible.



Ce soir et la nuit prochaine, un matelas nuageux recouvrira le territoire. On prévoit également de la brume et des bancs de brouillards givrants locaux. Les températures plongeront vers des valeurs de -6 degrés en Hautes Fagnes, -3 degrés dans le centre et -1 ou -2 degrés dans l'ouest. Le vent sera généralement faible d'est puis virant au sud à sud-ouest.

Lundi matin, il gèlera partout. Le ciel s'ennuagera progressivement depuis le littoral, alors qu'en haute Belgique, le temps restera assez ensoleillé durant une bonne partie de la journée. Les précipitations ne sont toutefois attendues qu'en soirée sur l'ouest. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Ardenne et 9 degrés à la mer, avec des valeurs proches de 5 degrés dans le centre du pays, sous un vent modéré de secteur sud-ouest.

Mardi, le ciel sera changeant avec encore quelques averses, surtout en Ardenne où elles pourront d'ailleurs parfois adopter un caractère hivernal. Les maxima varieront de 3 degrés en Hautes-Fagnes à 9 degrés à la mer. Le vent sera modéré, et assez fort au littoral, de secteur nord à nord-ouest.

Mercredi, les champs nuageux seront nombreux mais le temps sera sec à quelques faibles précipitations près. Les maxima seront compris entre 2 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 9 degrés en bord de mer. Le vent sera faible de secteur nord ou de directions variées.

Jeudi, la nébulosité sera souvent abondante avec un risque de pluie dans le courant de l'après-midi sur l'ouest. Les maxima se situeront entre 1 et 6 degrés, sous un vent de sud assez soutenu.