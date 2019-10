Prévisions météo: des températures inattendues ce dimanche

C'est plutôt inattendu en cette saison. Le thermomètre va grimper jusqu'à 24 degrés ce dimanche ! Par contre, la pluie sera aussi au rendez-vous. Mieux vaut donc prendre votre parapluie.

Aujourd'hui, le temps sera variable et assez doux avec des maxima compris entre 19 et 24 degrés, annoncé l'Institut royal de météorologie (IRM). L'avant-midi, quelques averses seront possibles. Ensuite le temps deviendra temporairement plus sec et parfois même assez ensoleillé.

En fin d'après-midi, la nébulosité augmentera à partir de la côte et une zone de pluie et d'averses atteindra la moitié ouest du pays. Ailleurs, nous aurons aussi à nouveau un risque d'une averse, éventuellement même accompagnée d'un coup de tonnerre locale.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera très nuageux avec parfois un peu de pluie. Le temps deviendra parfois brumeux en seconde partie de nuit, avec un risque de brouillard au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima seront compris entre 10 et 14 degrés.

Lundi, nous nous retrouverons dans le secteur chaud d'une onde frontale qui se développera progressivement sur la mer du Nord. Le ciel sera alors souvent très nuageux avec des périodes de pluie. L'après-midi, on retrouvera un temps sec avec des éclaircies. Dans l'ouest, une ondée restera encore possible. Les maxima seront compris entre 15 ou 16 degrés à la côte et 20 à 22 degrés dans les autres régions.

Mardi, nous serons encore en partie sous l'influence du système perturbé ondulant. Le ciel sera alors partiellement à très nuageux avec parfois encore des épisodes pluvieux ou des averses, surtout dans l'est. Les maxima se situeront entre 13 et 18 degrés.

La journée de mercredi débutera sous un temps généralement sec avec des du soleil. Dans le courant de l'après-midi ou en soirée, une zone de pluie atteindra notre pays à partir de l'ouest. Les maxima seront compris entre 12 et 17 degrés.