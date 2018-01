Prévisions météo: de la NEIGE et de fortes rafales de vent attendues en Belgique, prudence sur les routes

Le temps sera variable mardi avec un vent très soutenu et des averses, notamment à caractère hivernal en haute Belgique, selon les prévisions de l'IRM. Les rafales atteindront jusqu'à 70 km/h et les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 6 ou 7 degrés en plaine.

La phase de vigilance renforcée a été activée mardi soir sur le réseau routier wallon en raison des dernières prévisions météorologiques, annonce le Service public de Wallonie (SPW) dans un communiqué: des averses hivernales sont attendues mardi soir et mercredi matin, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Plusieurs centimètres de neige pourraient tomber en Ardenne.

La Cellule d'action routière (CAR), composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la police fédérale de la route, est donc activée. Le SPW mobilise tous ses moyens pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales.





Neige en Ardenne

Durant la nuit de mardi à mercredi, le temps restera très variable avec des averses de pluie, de grésil ou de neige fondante en plaine. Des averses de neige sont également prévues en Ardenne, avec une accumulation de plus de 10 cm. La neige pourrait parfois tenir au sol à basse altitude. Les minima seront compris entre 0 et -2 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et entre 0 et 4 degrés dans les autres régions.

Mercredi, nous resterons sous l'influence d'air maritime instable d'origine polaire. La nébulosité sera variable avec, en première partie de journée, des averses parfois intenses. Il s'agira d'averses de neige en Ardenne. Ailleurs, les averses seront sous forme de pluie ou de neige (fondante) qui pourrait toutefois temporairement tenir au sol en Basse et Moyenne Belgique. L'après-midi, le risque d'averse diminuera. Les maxima se situeront entre 0 et 7 degrés, sous un vent modéré à assez fort, et à la côte d'abord fort, de secteur ouest.



Des rafales jusque 90 km/h ou plus

Jeudi, une dépression de tempête transitera via la Mer du Nord et sera à l'origine d'un temps agité. La zone de pluie, associée à cette dépression, traversera rapidement notre pays d'ouest en est, et pourrait être précédée de précipitations à caractère hivernal en Ardenne. L'après-midi, le temps deviendra graduellement sec avec des éclaircies parfois larges à partir de l'ouest. L'air temporairement plus doux accompagnant la perturbation donnera lieu à des maxima de 6 à 10 degrés. Le vent sera d'abord très fort, voire tempétueux, à la côte, et fort ailleurs, de secteur sud-ouest, avec des rafales jusque 90 km/h ou plus. En soirée, le vent diminuera en intensité pour devenir modéré à assez fort; il s'orientera alors au secteur ouest.

Vendredi, le temps restera assez venteux et légèrement instable. La nébulosité sera généralement variable avec parfois des averses de neige en Ardenne, et des averses hivernales ailleurs. Les températures seront à nouveau moins douces avec des maxima de 1 à 5 degrés.



Ce week-end sera moins venteux. Samedi, nous prévoyons encore quelques averses (hivernales) mais, dimanche, nous profiterons temporairement d'une hausse du champ de pression. Le temps deviendra alors pratiquement sec.Les maxima se situeront autour de 4 ou 5 degrés dans le centre, avec de faibles gelées nocturnes répandues.