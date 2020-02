Prévisions météo: "Deux tempêtes probables" pour la semaine prochaine

Pour ceux qui restent en Belgique durant les congés de Carnaval, le vent sera encore bien présent dans les jours qui viennent. Alors, à quoi faut-il s'attendre exactement? On parle déjà d'une voire deux "nouvelles" tempêtes en milieu de semaine prochaine. Emilie Dupuis était présente dans le RTL info 19 heures pour nous en dire plus: "On parle de deux tempêtes probables. La première 'Ellen' est attendue lundi, la deuxième 'Francis' le jeudi. Après Ciara et Dennis, ce sont des tempêtes du même type. Elles démarrent du Canada, traversent l'Atlantique et ensuite vont se poser sur les îles britanniques. Pour l'instant, on ne peut pas parler de tempête. En Europe, il existe des codes. Une fois qu'un avertissement orange est émis, pour une ville ou un pays, alors on peut émettre un avis de tempête. Pour l'instant, on n'est pas encore sous vigilance orange. Il faudra attendre quelque jours ou heures."

Un week-end venteux

Ce samedi, le temps sera très nuageux en début de journée dans la moitié nord avec même quelques faibles pluies. Ailleurs, il fera encore sec avec des éclaircies au sud-est. Dans le courant de la journée, le ciel se couvrira partout avec de faibles précipitations. Il fera très doux avec des maxima de 7 degrés en Haute Belgique à 11 ou 12 degrés en Flandre. Le vent soufflera toute la journée avec des rafales attendues de 50 à 75 km/h pour le littoral. Des conditions identiques sont annoncées pour dimanche.