Prévisions météo: doit-on s'attendre à de nouvelles chutes de neige cette nuit et durant les prochains jours?

Dimanche, il fera sec, à une averse près, avec des éclaircies et des maxima proches de 6 degrés, prévoit l'Institut royal météorologique.

L'Institut royal météorologique a émis une alerte jaune pour des conditions glissantes sur les routes. L'avertissement, qui valait initialement jusque ce samedi soir 22h00, a été prolongé jusque dimanche matin 09h00. L'ensemble du territoire est concerné, à l'exception de la côte.

Voici les prévisions de l'IRM:



Ce soir et cette nuit, le ciel sera partiellement à très nuageux. Nous attendons encore quelques averses, pouvant parfois adopter un caractère hivernal, et même prendre encore la forme d'averses de neige. Dans le courant de la nuit, le temps deviendra plus sec avant l'arrivée de nouvelles précipitations (hivernales) par la Mer du Nord. Il y aura un risque de plaques de glace et de brouillard givrant. Dans l'est du pays, le ciel restera très nuageux. Les minima varieront entre -3 degrés en Hautes Fagnes, -1 degré dans le centre et +3 degrés au littoral. Le vent sera faible à modéré de nord-ouest.



Dimanche, il y aura des éclaircies et le temps sera le plus souvent sec. En matinée, on note un risque de brouillard (givrant) et en Haute Belgique, de nombreux nuages bas qui limiteront la visibilité. Plus tard, quelques faibles averses seront possibles localement. En Ardenne, elles pourront adopter un caractère hivernal. Maxima de -1 degré en Hautes-Fagnes et de 6 degrés sur l'ouest. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur nord-ouest. Au littoral, le vent modéré s'orientera au sud-ouest.



La nuit de dimanche à lundi, il fera sec avec des éclaircies mais plus tard, de nombreux nuages d'altitude nous arriveront à partir de l'ouest. En Haute Belgique, de nombreux nuages bas se développeront à nouveau et il y aura un risque de brouillard givrant. Minima entre -1 et -6 degrés. Le vent deviendra modéré, s'orientant progressivement au sud-sud-ouest.

Lundi, une perturbation traversera le pays à partir de l'ouest avec des précipitations sous la forme de neige fondante, se transformant en pluie sur l'ouest et le centre, et d'un peu de neige sur les hauteurs ardennaises. Les maxima varieront entre -1 degré en Hautes-Fagnes et +5 ou +6 degrés au littoral.

Mardi, il fera généralement sec avec, surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse, encore assez bien de champs nuageux. Sur l'ouest et le centre du pays, l'IRM attend quelques éclaircies. Les maxima se situeront entre 0 et 3 degrés en Ardenne, et entre 3 et 6 degrés ailleurs.

Mercredi et jeudi, le temps sera très nuageux avec progressivement de la pluie à partir de l'ouest. Il fera plus doux avec des maxima compris entre 2 et 3 degrés sur les hauteurs ardennaises et 8 à 9 degrés en Flandre. Durant le restant de la semaine, il fera très doux pour cette période de l'année avec des maxima entre 4 et 5 degrés en Hautes Fagnes et 8 à 10 degrés à la mer.