Prévisions météo: du froid, du vent et beaucoup de brouillard pour le reste de la semaine

Samedi, une faible crête anticyclonique mobile sera à l'origine d'un temps plus sec et plus calme. Le ciel devrait rester toutefois nuageux avec encore localement un risque d'averses, principalement sur l'Est. Localement, les nuages bas pourront limiter la visibilité en Ardenne. Les températures maximales atteindront 5 à 10 degrés.