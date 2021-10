Prévisions météo: du soleil et jusqu'à 17 degrés... avant un temps à cocooner

Le temps restera sec mercredi avec des éclaircies et des passages nuageux dans un premier temps, selon les prévisions de l'IRM.

En Ardenne, la journée débutera sous la grisaille avec des nuages bas tenaces et de la brume ou du brouillard. Vers la mi-journée ou en début d'après-midi, le temps deviendra ensoleillé avec quelques voiles d'altitude. En Ardenne, des champs nuageux un peu plus nombreux persisteront. Les maxima se situeront entre 12 degrés en Hautes-Fagnes et 17 degrés en Campine et en région Liégeoise. Le vent sera généralement modéré de sud-sud-ouest.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps restera sec sous un ciel peu nuageux à serein. Dans le courant de la nuit, du brouillard pourra se former dans les vallées au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima seront compris entre 0 et 5 degrés en Ardenne et entre 5 et 10 degrés ailleurs.

Jeudi, un anticyclone sur l'Europe de l'Est dirigera des courants méridionaux stables et assez doux vers nos régions. Le temps restera alors sec et ensoleillé avec des maxima de 12 ou 13 degrés en Hautes-Fagnes à 17 degrés en Campine et la région Liégeoise. Le matin, des nuages bas et/ou du brouillard devraient toutefois être localement présents sur le flanc sud de l'Ardenne. Le vent sera généralement modéré et à la côte parfois assez fort de secteur sud.

Vendredi, une perturbation atlantique s'approchera lentement de notre pays mais sera précédée de courants méridonaux encore assez doux. La journée débutera sous des éclaircies et quelques voiles d'altitude. L'après-midi, les nuages élevés (et parfois moyens) deviendront graduellement plus denses à partir de l'ouest; ils pourraient déjà laisser échapper quelques gouttes sur la région côtière. Les pluies s'étendront graduellement au reste du territoire en soirée et durant la nuit. Les maxima seront compris entre 12 et 15 degrés en Ardenne, et entre 15 et 17 degrés ailleurs, sous un vent généralement modéré de secteur sud.

Samedi matin, des champs nuageux encore nombreux distilleront quelques pluies résiduelles sur l'Ardenne, alors que les autres régions devraient temporairement bénéficier d'éclaircies. L'après-midi, le ciel deviendra partiellement à très nuageux partout et une zone d'air plus humide et instable abordera notre territoire par la côte; des averses devraient alors affecter l'ouest du pays, avant de progresser vers le centre et l'est en soirée. Les maxima seront compris entre 11 et 13 degrés sur le relief ardennais, et entre 13 et 15 degrés ailleurs, sous un vent modéré à souvent assez fort de secteur sud à sud-ouest.

Dimanche, nous serons sous l'influence d'un flux d'air très doux mais humide et perturbé, associé à une dépression sur les îles Britanniques. Même si quelques éclaircies seront possibles au nord du sillon Sambre et Meuse en cours de journée, le ciel sera souvent nuageux avec parfois des précipitations; celles-ci deviendront de plus en plus marquées et répandues en fin de journée ou en soirée. Les maxima seront compris entre 11 et 14 degrés en Ardenne et entre 14 et localement 17 degrés ailleurs. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud à sud-est.

Lundi, de l'air maritime instable affluera sur nos régions. Le ciel sera alors très changeant avec alternance d'éclaircies et de nuages cumuliformes à l'origine d'averses; celles-ci pourraient être ponctuées d'un coup de tonnerre à la côte. Les températures amorceront une baisse avec des maxima de 9 à 12 degrés en Ardenne, et de 12 à 15 degrés ailleurs. Le vent sera modéré à assez fort, et à la côte assez fort à fort, de secteur ouest à sud-ouest.