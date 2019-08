Prévisions météo: des averses orageuses accompagnées de fortes rafales sont à craindre ce lundi

Lundi, le risque d'averses orageuses deviendra assez élevé, prévient dimanche l'Institut royal météorologique (IRM). Ces orages pourront être accompagnés de fortes rafales et temporairement de fortes pluies. L'IRM lance dès lors un avertissement jaune.



Cet avertissement sera en vigueur lundi de 11h00 à 21h00 sur l'ensemble de la Belgique.



Durant la semaine: pluie, pluie, pluie... et un tout petit peu de soleil



Mardi, il fera partiellement nuageux avec des averses, d'abord principalement dans la moitié nord-ouest du pays; ensuite également dans les autres régions. Les maxima seront proches de 20/21 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré de sud-ouest à ouest.



Mercredi, une zone de pluie traversera lentement notre pays d'ouest en est. Elle sera accompagnée d'un vent modéré à assez fort de sud à sud-ouest. Les maxima seront voisins de 20 ou 21 degrés.



Jeudi matin, des pluies seront encore possibles dans le centre et l'est du pays. A partir de l'ouest, le temps deviendra plus sec avec de larges éclaircies. Des averses seront toutefois encore possibles. Maxima de 19 ou 20 degrés.



Vendredi des périodes ensoleillées alterneront avec des champs nuageux. Graduellement, les nuages deviendront plus nombreux avec un risque de quelques averses. Maxima de 19 degrés.