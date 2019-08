Prévisions météo: du soleil mais aussi des averses à certains endroits pour finir la semaine

Ce matin, il fera assez ensoleillé. Mais des nuages moyens et bas apparaîtront également et quelques averses pourraient se produire. Le risque de telles averses sera le plus important dans le sud-est du pays et au littoral. Les maxima seront compris entre 18 et 23 degrés. Vent modéré de sud-ouest, le long du littoral parfois assez fort.



Durant la nuit de dimanche à lundi, il fera partiellement nuageux. Dans la plupart des régions, le temps restera sec, mais quelques averses passagères ne seront pas exclues. Les températures redescendront entre 9 et 15 degrés avec un vent faible à modéré de sud à sud-ouest.





Durant la semaine: pluie, pluie, pluie... et un tout petit peu de soleil



Lundi, il fera partiellement nuageux avec régulièrement des averses et un risque d'orages. Les maxima seront compris entre 17 et 23 degrés. Le vent sera modéré de sud-ouest à ouest, virant au secteur ouest à nord-ouest dans le courant de l'après-midi.



Mardi, il fera partiellement nuageux avec des averses, d'abord principalement dans la motiè nord-ouest du pays; ensuite également dans les autres régions. Les maxima seront proches de 20/21 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré de sud-ouest à ouest.



Mercredi, une zone de pluie traversera lentement notre pays d'ouest en est. Elle sera accompagnée d'un vent modéré à assez fort de sud à sud-ouest. Les maxima seront voisins de 20 ou 21 degrés.



Jeudi matin, des pluies seront encore possibles dans le centre et l'est du pays. A partir de l'ouest, le temps deviendra plus sec avec de larges éclaircies. Des averses seront toutefois encore possibles. Maxima de 19 ou 20 degrés.



Vendredi des périodes ensoleillées alterneront avec des champs nuageux. Graduellement, les nuages deviendront plus nombreux avec un risque de quelques averses. Maxima de 19 degrés.