Prévisions météo: du soleil pour plusieurs jours?

Ce samedi, après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel sera à nouveau ensoleillé, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures atteindront 14 à 16 degrés en Ardenne et 16 à 18 degrés dans les autres régions.



Ce samedi soir et la nuit prochaine, le temps sera calme avec un ciel d'abord étoilé à peu nuageux. Les brumes et brouillards se reformeront ensuite en de nombreux endroits, surtout en Flandre et dans les vallées de l'Ardenne. Ils seront parfois denses, et sur l'est du pays éventuellement givrants. Les températures redescendront entre localement -3 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne et +5 degrés en Flandre. Le gel au sol sera répandu sur l'est du pays.

Dimanche, brumes et brouillards seront assez répandus sur le nord du pays. Après leur dissipation, le ciel deviendra généralement ensoleillé avec quelques voiles de nuages élevés. L'après-midi sera encore assez douce avec des maxima de 13 à 17 degrés. Dans la nuit de dimanche à lundi, des nuages feront leur apparition avec un risque de pluie ou de bruine par endroits. Dans la journée de lundi, les petites pluies ou bruines s'évacueront par l'Ardenne et un ciel plus variable reviendra à partir du nord-ouest. Une petite averse isolée ne sera pas exclue. Il fera plus frais avec des maxima de 10 à 15 degrés.

Lundi, les petites pluies ou bruines s'évacueront par l'Ardenne et un ciel plus variable reviendra à partir du nord-ouest. Une petite averse isolée n'est pas exclue. Il fera plus frais avec des maxima de 10 à 15 degrés. Le vent sera faible à modéré de nord-ouest.

Mardi, un font nuageux accompagné de quelques pluies ou averses traversera notre pays du littoral vers l'Ardenne. Le temps sera frais avec des maxima de 8 à 13 degrés. Le vent modéré de sud-ouest s'orientera au nord-ouest.

Mercredi, des courants de nord-ouest assez humides détermineront notre temps. Le ciel sera assez nuageux avec encore possibilité d'un peu de pluie ou d'une petite averse. Maxima de 8 à 13 degrés avec un vent faible à modéré de nord-ouest.

Jeudi, les hautes pressions sur les Iles Britanniques et l'ouest de la France se développeront vers nos régions. Le temps sera plus calme et la grisaille matinale se lèvera lentement au profit de quelques éclaircies. Après une matinée bien fraîche, les températures remonteront entre 10 et 15 degrés.

Vendredi, le temps restera calme avec un risque de brume et de brouillard la nuit et le matin, et des éclaircies la journée. Les températures varieront peu.