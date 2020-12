Prévisions météo du week-end: un bon coup de FROID nous attend

Ce matin, le temps sera encore très nuageux avec quelques averses, surtout sur l'extrême ouest et le sud-est du pays. Ailleurs, le temps sera généralement sec. En Ardenne, un peu neige fondante sera possible.

L'après-midi, le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies locales même si une averse restera possible sur l'extrême ouest et sur le sud-est. Les maxima évolueront entre +2 degrés en Hautes-Fagnes et +6 ou +7 ailleurs. Le vent de sud sera d'abord assez fort, devenant modéré dans le courant de l'après-midi. A la mer, le vent sera tout d'abord fort, assez fort ensuite. Rafales de 70 à 80 km/h encore possibles en matinée.