Prévisions météo: Emilie Dupuis nous annonce un week-end EXCEPTIONNEL pour la saison (vidéo)

La météo nous offre un avant-goût du printemps en cette fin de semaine. Emilie Dupuis nous présentait les prévisions météo des prochaines heures et des prochains jours sur le plateau du RTL INFO 13H .

"On peut dire qu'on est gâtés pour ce week-end. Ce vendredi après-midi, attendez-vous à un ciel bleu, serein, pas un nuage à l'horizon. Le soleil sera bien présent. Et puis, il y a énormément de douceur. Nous sommes à +10 degrés par rapport aux normales saisonnières. C'est grâce à un anticyclone qui s'est installé sur l'Europe centrale et puis de l'air doux et chaud qui nous vient du Maghreb. Nous avons des températures assez élevées pour la saison."

"Pour le week-end on va peut-être perdre 2 ou 3 degrés par rapport à aujourd'hui, mais nous sommes toujours au-dessus des normales de saison, avec quelques petits voiles de saison totalement inoffensifs."

"On va pouvoir en profiter un maximum. Lundi, il fera toujours très beau. Mardi, il faut prévoir une petite dégradation temporaire et mercredi, ce sera pareil. Et puis jeudi, ce sera à nouveau du beau temps avec de la douceur et du soleil qui sera bien présent. Profitons-en un maximum. Cela nous fera du bien."