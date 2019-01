Prévisions météo: en a-t-on fini avec la neige ?

Après deux vraies journées de neige sur pratiquement l'ensemble de la Belgique, l'offensive hivernale touche-t-elle déjà à sa fin ?

Pas vraiment, même si l'épisode neigeux est terminé.

Le temps sera d'abord très nuageux et brumeux dans la matinée, avec de larges éclaircies et la possibilité de brouillard givrant par endroits, selon les prévisions de l'IRM. Le ciel sera ensuite assez nuageux mais le temps restera sec, à l'exception de quelques faibles chutes de neige localisées. Sur l'ouest, de faibles averses de pluie ou de neige fondante sont attendues plus tard dans la journée.





De -4 à 4 degrés

Au niveau des températures, on reste dans une zone froide. Les maxima afficheront -4 degrés en Haute Ardenne, autour de 0 ou 1 degré dans le centre et 4 degrés à la côte. Le vent sera faible.

Cette nuit, le ciel sera partiellement à très nuageux avec le risque de quelques averses de neige et du brouillard givrant pourra à nouveau se former. Les minima tomberont sous le 0 et se situeront entre -1 degré sur l'ouest et -9 degrés en Hautes Fagnes.



Redoux en vue

Vendredi, il fera partiellement à très nuageux avec d'abord un risque de brume et de brouillard givrant. L'après-midi, le ciel se couvrira à partir de la côte, avec de faibles pluies ou bruines. En Ardenne, les précipitations pourraient temporairement être sous forme de neige (fondante) ou de pluie verglaçante.

Un redoux s'amorcera par l'ouest avec, en soirée, des températures de -2 à +3 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et de +3 à +7 degrés ailleurs. Le vent de sud s'orientera au secteur sud-ouest; il deviendra modéré, et à la côte parfois assez fort.



Un temps de chien...

Samedi, il fera généralement nuageux avec des périodes de faible pluie ou bruine. En soirée et pendant la nuit, les pluies s'intensifieront et le vent augmentera en force avec des rafales autour de 60 ou 70 km/h. Il fera temporairement plus doux avec des maxima de 3 ou 4 degrés en Hautes-Fagnes, de 7 degrés dans le centre et de 8 ou 9 degrés à la côte.



Dimanche, nous aurons de la pluie, des averses et probablement beaucoup de vent. L'IRM prévoit des averses de neige en Ardenne, et sous forme de pluie, de neige fondante ou de grésil ailleurs. La neige pourrait toutefois graduellement tenir au sol aussi dans certaines régions de basse altitude. Les maxima se situeront autour de 3 degrés dans le centre.



De lundi à mercredi, les conditions hivernales persisteront sur nos régions avec alternance de périodes sèches et d'épisodes d'averses de neige en Ardenne, et d'averses hivernales ailleurs. Les maxima seront proches de 2 degrés dans le centre. Nous prévoyons souvent de faibles gelées nocturnes sur le centre et l'est du pays.