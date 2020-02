Prévisions météo: en a-t-on fini avec la neige pour les prochains jours?

Aujourd'hui, après une matinée froide avec des plaques de glace partout dans le pays, le ciel deviendra très nuageux l'après-midi puis une zone de pluie envahira le pays par l'ouest en cours d'après-midi. Elle pourra temporairement être précédée de neige sur les hauts plateaux de l'est. Maxima de 1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne à 7 degrés sur le nord-est du pays. Le vent faible à modéré de secteur sud se renforcera pour devenir assez fort en cours d'après-midi. Les rafales pourront atteindre les 60 km/h dans l'intérieur des terres et 65 km/h à la côte.

Samedi, il fera d'abord très nuageux avec de petites pluies ou bruines. En cours de journée, les pluies s'intensifieront temporairement à partir de l'ouest suivies d'averses et d'éclaircies l'après-midi. Temps plus doux avec des maxima de 7 à 12 degrés. Le vent sera assez fort à parfois fort et passera du sud au sud-ouest avec des rafales dans l'intérieur du pays jusqu'à environ 80 km/h. A la côte, le vent assez fort de sud deviendra fort à très fort d'ouest-sud-ouest avec des rafales qui pourront atteindre 95 km/h.

Dimanche, la journée débute par quelques rayons de soleil. Quelques averses seront cependant possibles dans la région littorale. En cours de journée, la nébulosité redeviendra plus abondante avec augmentation du risque de pluie à partir de l'ouest. Maxima de 4 à 9 degrés avec un vent parfois soutenu d'ouest à sud-ouest.

Lundi, ciel variable à parfois très nuageux avec encore quelques averses. Quelques flocons pourront également être observés en Ardenne. Un temps plus sec avec davantage d'éclaircies devrait revenir en soirée. Maxima proches de 9 degrés sur l'ouest et le centre du pays.

Mardi, la matinée devrait être assez froide avec de larges éclaircies et de petites gelées. En cours de journée, le ciel deviendra variable avec quelques averses qui pourront prendre un caractère hivernale en Ardenne. Maxima proches de 8 degrés en Flandre et dans le centre du pays.

Mercredi, ciel assez nuageux avec parfois quelques pluies ou averses. Possibilité de quelques flocons en Ardenne. Maxima de 4 à 9 degrés.

Jeudi, peu de changements avec toujours un risque de quelques pluies ou averses. Les maxima se situeront entre 7 et 9 degrés dans le centre du pays.