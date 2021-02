Préparez-vous à un changement de météo radical dans les jours qui viennent. Après des températures très basses la semaine dernière, le thermomètre va atteindre les 12 degrés durant cette semaine qui débute. Soit une remontée des températures de près de 20 degrés à certains endroits. La pluie va refaire son apparition, mais elle devrait quitter le territoire pour la fin de la semaine.

Ce lundi, une faible perturbation, associée à une dépression sur l'Atlantique, traversera notre pays d'ouest en est. Elle amènera de l'air océanique plus doux mais aussi plus humide, prévient l'Institut royal météorologique (IRM). Ensuite, un anticyclone situé sur le centre de l'Europe nous enverra graduellement de l'air continental moins froid. Des perturbations atlantiques atteindront à nouveau notre territoire durant la semaine. Selon les prévisions actuelles de l'IRM, nous devrions retrouver le soleil vendredi, et des maxima de 15 degrés samedi et dimanche.

L'IRM met en garde contre les conditions glissantes

Mais avant la remontée des températures, l'IRM met en garde, ce dimanche soir, contre les conditions glissantes qui persisteront sur les routes ce soir et dans la nuit de dimanche à lundi. "Ce soir et cette nuit, il faudra encore rester attentif aux conditions glissantes à cause de la neige résiduelle sur les sols et routes du réseau secondaire et des plaques de glace qui se reforment après la fonte", prévient l'institut météorologique. Par ailleurs, un peu de pluie verglaçante sera temporairement possible lundi matin au sud du sillon Sambre-et- Meuse, et particulièrement en Ardenne. Ce risque n'est pas totalement exclu sur les autres régions plutôt dans la nuit, ajoute-t-il.

Voici les prévisions pour la semaine

Lundi matin, il fera d'abord couvert et pluvieux sur l'ouest. La zone de précipitations se déplacera progressivement vers l'est avec, surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse, un risque de quelques faibles pluies verglaçantes. Sur la Campine, ce risque n'est également pas totalement exclu. Sur les sommets ardennais, un peu de neige (fondante) sera également possible temporairement. L'après-midi, le temps restera nuageux, mais il fera plus sec à partir de l'ouest. Une averse restera toutefois possible localement. Les températures seront comprises entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés sur l'ouest. Le vent restera modéré, temporairement assez fort à la mer et en Ardenne avec des rafales de 60 km/h, de sud puis de sud-ouest.

Lundi soir, il fera sec avec de larges éclaircies sur la moitié ouest. Il fera plus nuageux et encore pluvieux sur l'est et le sud. Ensuite, la nébulosité augmentera partout avec un risque de faibles pluies généralisé. Les minima seront partout positifs avec des valeurs comprises entre 2 degrés sur les sommets ardennais et 7 degrés sur l'ouest sous un vent de sud-ouest modéré.

Mardi, le temps sera partiellement à très nuageux avec un faible risque d'une averse. Dans l'après-midi, la nébulosité augmentera par l'ouest avec ensuite de la pluie. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés sur le centre. Le vent sera modéré à parfois assez fort de sud-ouest.

Mercredi, il fera partiellement à très nuageux et souvent sec. L'après-midi, nous attendons un peu de pluie sur le nord-ouest. Les maxima oscilleront entre 6 et 12 degrés. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest.

Jeudi, il fera d'abord sec avec de larges éclaircies. En cours de journée, la nébulosité augmentera par l'ouest avec de la pluie. Les maxima atteindront de 7 à 12 degrés sous un vent modéré de sud à sud-ouest.

Vendredi, le temps restera sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les maxima seront compris entre 5 et 10 degrés. Le vent sera modéré de secteur sud.

Samedi et dimanche, une zone de hautes pressions située sur le centre de l'Europe nous assurera un temps ensoleillé. Les maxima seront en nette hausse avec près de 15 degrés sur le centre.