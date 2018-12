Prévisions météo: en route pour un Noël bien arrosé

Le ciel sera couvert vendredi avec des pluies et des averses, parfois modérées. Dans l'après­-midi, le temps redeviendra plus sec avec des éclaircies depuis l'ouest. Les précipitations persisteront par contre encore une bonne partie de l'après­-midi dans le sud du pays.

Les maxima, très doux, seront compris entre 10 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 13 à 14 degrés en plaine. Le vent sera assez fort à fort, parfois très fort à la mer, et virera à l'ouest­ sud­ ouest. Des rafales allant jusque 70 à 80 km/h sont attendues.



Vendredi soir, il fera sec si ce n'est dans le sud du pays où des averses pourront encore tomber. Durant la nuit, une nouvelle zone d'averses gagnera cependant le Royaume depuis l'ouest. Les minima resteront doux avec des valeurs de 5 ou 6 degrés en Haute Ardenne et de 9 ou 10 degrés dans l'ouest. Des rafales pouvant encore atteindre 50 à 70 km/h souffleront.



Plus sec à partir de mardi

Samedi, le ciel sera changeant avec quelques averses, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Le mercure oscillera entre 6 degrés en Hautes­ Fagnes et 11 degrés dans le centre. Le vent d'ouest sera modéré ou d'abord encore assez fort avec des pointes de 60 km/h.

Dimanche, le temps sera très nuageux avec des périodes de pluie. Mais il fera très doux pour la saison avec des températures de 8 à 13 degrés.

Lundi, la pluie pourrait encore traîner un moment avant le retour d'un temps généralement sec. Il fera un peu moins doux avec des maxima compris entre 4 et 9 degrés.

De mardi à jeudi, le temps sera sec avec des éclaircies mais aussi le risque de nuages bas tenaces. Les maxima seront proches des normales, autour de 6 degrés. De faibles gelées nocturnes seront possibles, surtout en Haute Belgique.