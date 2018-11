Prévisions météo: encore de la pluie ce lundi, et après?

La grisaille dominera ce lundi, accompagnée de pluies parfois continues. Le sud-est et l'est du pays pourront cependant faire exception, avec un temps plus sec. Le mercure grimpera jusqu'à 11 à 17°C localement. Suite aux fortes pluies, les pompiers de Bruxelles sont par ailleurs intervenus 24 fois dimanche soir (16 chaussées ont été inondées (dont le tunnel Stéphanie) et 8 inondations chez des particuliers).

Ce lundi, la nébulosité sera donc abondante avec des pluies, continues dans certaines régions. Sur le sud-est et l'est du pays, il pourrait toutefois faire temporairement sec. Le soleil fera son apparition en fin de journée, avec des éclaircies depuis l'ouest du territoire. Les maxima seront compris entre 11°C sous des pluies continues et entre 16 à 17°C dans l'extrême sud et l'est du pays. Le vent sera faible à modéré, sauf en Ardenne où il pourrait souffler jusqu'à 60 km/h. Les éclaircies reprendront le dessus dans la nuit et le temps redeviendra sec. Quelques précipitations seront néanmoins encore à prévoir dans le sud-est. Les minima oscilleront entre 6°C en Hautes-Fagnes et 9°C au littoral. À la Côte, le vent sera parfois assez fort avec des rafales de 50 km/h. Ailleurs, il restera modéré.

Mardi matin, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec encore possibilité de quelques précipitations résiduelles sur l'ouest et le nord-ouest du pays. En cours de journée, le temps deviendra généralement sec avec davantage d’éclaircies sur l'ensemble des régions. Les maxima seront compris entre 8 degrés en Hautes-Fagnes à 13 degrés en plaine. Le vent sera d'abord modéré à assez fort de secteur sud-ouest avec des rafales 50 ou 60 km/h puis deviendra modéré.

Mercredi et jeudi, un anticyclone sur l'Europe de l'est sera à l'origine d'un temps sec et ensoleillé. Nous prévoyons toutefois de la grisaille matinale parfois tenace dans le sud du pays. Les maxima seront compris entre 10 et 14 degrés mercredi, et entre 11 et 16 degrés jeudi.



Vendredi et samedi, les conditions resteront anticycloniques mais un apport d'humidité dans les basses couches de l'atmosphère conduira à des nuages bas plus répandus et à un temps brumeux. Dans le courant de la journée, le soleil pourra percer la grisaille par endroits. Les maxima seront compris entre 7 et 14 degrés.



Dimanche, les éclaircies pourraient être plus généreuses avec des maxima de 8 à 10 degrés.