Prévisions météo: encore des averses ce mardi avant de bonnes nouvelles

La nébulosité sera d'abord abondante mardi matin avec des averses et des nuages bas, principalement sur l'est et le sud-est. Ailleurs, le temps sera généralement sec avec des éclaircies qui se développeront à partir de la côte. Dans l'après-midi, les éclaircies gagneront le centre du pays. Par contre, au sud du sillon Sambre et Meuse, le ciel sera plutôt changeant avec encore quelques averses jusqu'en soirée. Les maxima seront compris entre 8 degrés en Hautes Fagnes et 15 ou 16 degrés dans le centre, sous un vent dans l'ensemble modéré de secteur nord.



Ce soir et cette nuit, après une dernière averse près des frontières de l'est, le temps deviendra sec avec de larges éclaircies. En cours de nuit, des nuages bas pourront se former près des frontières allemande et luxembourgeoise et y limiter la visibilité. Des nuages bas en provenance de la mer du Nord pourront également atteindre le littoral. Les minima varieront entre 1 degré en haute Ardenne et 7 degrés à la côte. Le vent sera faible à parfois modéré de nord-est.

Mercredi en matinée, la nébulosité augmentera rapidement avec le risque d'une ondée surtout sur le sud-est. L'après-midi, les éclaircies s’élargiront à nouveau en de nombreux endroits. Les maxima atteindront 11 ou 12 degrés à la mer ou en Hautes-Fagnes et 16 à 17 degrés sur le centre. Le vent de nord-est sera faible à modéré. A la mer, il s'orientera ensuite au nord-nord-est et il deviendra parfois assez fort.

Jeudi, le temps sera souvent ensoleillé alors que quelques nuages bourgeonneront l'après-midi. Il fera doux avec des maxima de 12 degrés à la mer et 18 degrés sur le centre. Le vent de nord-est sera faible à modéré. A la mer, il sera modéré à parfois assez fort de nord-nord-est.

Vendredi, les nuages seront plus nombreux, mais le temps restera sec. Les maxima varieront entre 12 et 18 degrés sous un vent modéré, assez fort à la mer, de secteur nord.

Samedi et dimanche, le temps sera légèrement variable. Une ondée pourra éclater ici ou là, mais le temps devrait rester sec sur la plupart des régions. Maxima de 14 ou 15 degrés dans le centre. Le vent sera modéré, à la mer assez fort, de secteur nord à nord-est.