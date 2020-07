Prévisions météo: encore un peu de patience avant de profiter du soleil

Aujourd'hui, la journée débutera avec de larges éclaircies en de nombreux endroits. Ensuite, des nuages cumuliformes se développeront. Une ondée locale n'est pas exclue mais le temps restera sec sur la plupart des régions. A la côte, le temps sera souvent ensoleillé mais, en fin de journée, les champs nuageux y deviendront plus nombreux. Les maxima seront compris entre 16 degrés en Hautes-Fagnes et 21 ou 22 degrés dans le centre. Dans l'intérieur du pays, le vent sera d'abord faible d'ouest à sud-ouest, puis modéré de secteur ouest. A la mer, il sera modéré, et plus tard modéré à assez fort, de secteur ouest à nord-ouest.