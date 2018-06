Prévisions météo: encore un peu de patience, soleil et chaleur pointent à l'horizon

Les éclaircies seront présentes dès l'aube ce samedi en de nombreux endroits. En cours de matinée, les champs nuageux vont se multiplier, avec la possibilité d'une ondée surtout dans la moitié est du pays. Sur l'ouest, le soleil devrait être plus généreux. Les maxima oscilleront entre 13 degrés en Hautes Fagnes à 21 degrés dans l'ouest, selon les prévisions de l'IRM.



Samedi soir et dans la nuit, le temps sera sec sous un ciel partiellement à parfois très nuageux. Un peu de brume ou de brouillard seront localement possibles en Ardenne. Les minima oscilleront entre 7 degrés en Hautes Fagnes à 13 degrés à la côte. Le vent de nord à nord-ouest sera faible dans l'intérieur et modéré à la côte.

Dimanche, un faible courant de nord déterminera un temps relativement frais sur nos régions. La nébulosité sera parfois abondante, mais le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 15 degrés en Ardenne et 20 degrés dans le centre sous un vent généralement modéré de nord.

A partir de lundi, les températures devraient progressivement grimper. Jour après jour, on gagnera quelques degrés pour flirter avec les 30 degrés en fin de semaine.