Prévisions météo: encore une journée CHAUDE avant l'arrivée d'orages INTENSES

Aujourd'hui, après dissipation de la grisaille matinale locale, des périodes ensoleillées sont prévues sur la plupart des régions. Dans l'ouest du pays et en Ardenne, il fera un peu plus nuageux et une averse sera déjà possible. Dans le courant de l'après-midi et en soirée, des orages intenses éclateront. Ils seront localement à l'origine d'importantes quantités de précipitations en peu de temps et accompagnés de grêle et de fortes rafales de vent. Maxima de 18 à 19 degrés à la mer jusqu'à localement 27 degrés dans le centre. Vent faible d'est à nord-est puis modéré de nord ou de direction variable. Au littoral, vent modéré de nord.

Ce soir et cette nuit, des périodes de pluie et des averses orageuses, encore localement intenses, sont toujours prévues. On notera encore un risque de grêle et de rafales de vent localisées. En cours de nuit, de la brume ou du brouillard pourra à nouveau se former par endroits. Minima de 13 degrés en Hautes-Fagnes à 17 degrés en Campine et dans la région liégeoise. Vent devenant modéré dans l'ouest, au littoral parfois même assez fort, de secteur nord. Dans l'est, vent faible à modéré sans direction précise.

Demain matin, la nébulosité sera abondante avec encore des averses, éventuellement toujours orageuses par endroits. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra généralement sec de l'ouest au centre tandis que sur l'est, des averses (orageuses) resteront possibles. Le ciel restera souvent très nuageux mais, à la côte, on pourrait espérer des éclaircies l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 15 degrés à la côte et localement 20 degrés en Campine, sous un vent modéré de nord-ouest.

Dimanche, le temps sera généralement sec de l'ouest au centre avec des éclaircies. Sur l'est, par contre, la nébulosité sera plus abondante avec la possibilité de quelques averses. Les maxima seront proches de 15 degrés en haute Ardenne, autour de 17 degrés à la côte et jusqu'à 21 degrés dans le centre. Vent modéré de nord.