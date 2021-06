Prévisions météo: encore une journée pourrie avant un répit

Les pluies diluviennes et les orages se sont calmés dans la nuit de mardi à mercredi. Mais une dépression d'altitude se trouve toujours sur le sud-ouest de l'Allemagne, et elle se déplacera vers la République tchèque jeudi, prévient l'Institut Royal Météorologique. Au sol, nous trouvons des noyaux de dépression sur le nord de l'Allemagne et la Pologne. Une occlusion qui lui est associée traîne sur notre pays. De ce fait, il pleuvra longtemps aujourd'hui, souvent légèrement, mais parfois modérément. Les chances d'orages sont plutôt faibles. A partir de jeudi, une crête anticyclonique s'approchera et le champ de pression atmosphérique augmentera sur l'ouest de la France. Le risque de précipitations va diminuer.

Mercredi

Mercredi matin, nous prévoyons de légères pluies par endroits, parfois modérées dans certaines régions. L'après-midi, il y aura encore un peu de pluie, mais la moitié nord-ouest, le temps deviendra généralement sec. Les températures resteront très basses pour cette période de l'année, autour de 12 degrés en Haute Ardenne et de 15 à 17 degrés en Basse Belgique. Le vent sera modéré, et parfois assez fort à la mer, de secteur nord.

Jeudi

Dans la soirée et la première partie de la nuit, il y aura encore un peu de pluie, puis le temps deviendra sec en de nombreux endroits, surtout dans la moitié ouest du pays. Par moments, les nuages se dissiperont, mais le ciel restera essentiellement nuageux. Du brouillard pourra temporairement se former. Les minima seront compris entre 9 et 13 degrés. Le vent de nord-ouest sera temporairement faible, puis il augmentera à nouveau le matin et tournera à l'ouest.

Vendredi

Vendredi, le temps sera partiellement nuageux avec encore la possibilité de quelques averses ici ou là. Sur la plupart des régions, le temps restera souvent sec. Les maxima oscilleront souvent entre 19 et 21 degrés sous un vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

Samedi

Samedi, la journée débutera avec des éclaircies. Toutefois, la nébulosité augmentera et le temps deviendra partiellement à très nuageux. A une averse près, il fera sec. Maxima entre 20 et 23 degrés. Le vent sera faible d'ouest à nord-ouest.