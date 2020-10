Prévisions météo: enfin un week-end au sec?

Notre temps sera toujours déterminé par des courants de nord-est frais et légèrement instables. Ceux-ci sont canalisés entre un anticyclone au nord de l’Écosse et un complexe dépressionnaire s'étendant du bassin méditerranéen aux Balkans.

Ce vendredi, le temps sera généralement sec avec d'abord localement de belles éclaircies le matin, puis une nébulosité à nouveau plus abondante. Un peu de bruine restera possible sur l'est. Les maxima seront compris entre 7 degrés en haute Ardenne et 11 à 12 degrés sur le centre sous un vent faible à modéré de secteur nord-est.

Ce vendredi soir et cette nuit, le temps restera sec avec, d'abord, une nébulosité généralement abondante. En cours de nuit, les éclaircies devraient devenir plus nombreuses à partir du nord-est. Sous les éclaircies, de la brume ou des bancs de brouillard pourront se former. Les minima se situeront entre -1 et 2 degrés dans les vallées ardennaises et entre 4 et 6 degrés ailleurs. Le vent sera faible de secteur nord-est ou de direction variable.

Samedi, le temps restera généralement sec, mais il fera le plus souvent très nuageux avec quelques brèves éclaircies. Les maxima varieront entre 7 et 13 degrés. Le vent sera faible de nord à nord-ouest ou de direction variable.

Dimanche, les champs nuageux seront nombreux malgré quelques éclaircies et parfois porteurs d'un peu de pluie ou d'une averse. Les maxima varieront de 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 13 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest.

Lundi, les nuages alterneront avec des éclaircies et le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Hautes Fagnes et 13 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-ouest.

Mardi, le temps sera d'abord sec. Ensuite, la nébulosité augmentera progressivement depuis l'ouest annonçant l'arrivée d'une zone de pluie. Les maxima seront compris entre 10 et 14 degrés, sous un vent modéré voire parfois assez fort de secteur sud.