Prévisions météo: entre chaleur et coups de tonnerre, voici les prévisions pour toute la semaine

Lundi, les éclaircies matinales céderont la place à un ciel plus changeant, puis des averses éclateront par endroits. Elles pourront encore être accompagnées de coups de tonnerre et seront un peu plus marquées sur l'ouest du pays. Les maxima varieront de 21 à 23 degrés dans la région côtière et en Ardenne, et de 24 à 26 degrés ailleurs dans le pays. Le vent de sud-ouest deviendra modéré.

Durant la nuit de lundi à mardi, le temps deviendra plus sec et des nuages bas se formeront par endroits. Quelques brumes ou bancs de brouillard seront également possibles. Les températures redescendront entre 12 degrés dans certaines vallées ardennaises et 16 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré de sud-ouest. En début de nuit, risque de quelques averses orageuses localisées. Ensuite, temps généralement sec avec des éclaircies par l'ouest. Minima de 13 à 18 degrés.

Mardi, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, des nuages et éclaircies alterneront. Quelques averses seront possibles, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre par endroits. Les maxima évolueront entre 19 degrés en Hautes-Fagnes et 24 degrés dans le centre. Le vent sera d'abord faible, ensuite modéré, de secteur ouest à sud-ouest. A la mer, il sera même parfois assez fort.

Mercredi, après dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, nous attendons des éclaircies. La nébulosité augmentera toutefois progressivement à partir du sud-ouest, suivie de pluie en fin de journée ou en soirée depuis l'ouest. Les maxima se situeront entre 21 et 26 degrés sous un vent modéré de sud à sud-ouest.

Jeudi, il fera temporairement plus chaud avec des maxima de 25 à 30 degrés. Le temps sera partiellement nuageux et sec sur de nombreuses régions, bien que sur l'ouest, le risque de précipitations par intermittence sera plus grand. Le vent de sud soufflera modérément.

L'incertitude reste importante pour vendredi. Il fera probablement très nuageux sur le sud-est avec des périodes de pluie et éventuellement quelques coups de tonnerre. Sur le nord-ouest, le temps pourrait rester plus sec avec éventuellement des éclaircies. Les maxima seront proches de 25 degrés sur le centre sous un vent de sud à sud-ouest modéré.

Samedi, les éclaircies alterneront avec des nuages cumuliformes. Quelques averses sont attendues et pourront être accompagnées de l'un ou l'autre coup de tonnerre. Le vent de sud-ouest sera modéré sous des maxima proches de 23 degrés sur le centre.

Dimanche, le temps sera (légèrement) variable avec encore quelques averses, mais également des éclaircies. Les maxima approcheront 22 degrés sur de nombreuses régions sous un vent modéré de sud-ouest.