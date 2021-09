Prévisions météo: une bonne nouvelle pour ce week-end, UNE SEULE

Le soleil sera timide mais il finira pas pointer le bout de son nez. Pour ce week-end, les températures oscilleront entre 18 et 24 degrés. La journée de dimanche sera plus nuageuse.

La nébulosité sera abondante ce vendredi matin sur la plupart des régions, avec, par endroits, de faibles précipitations possibles. Le soleil percera néanmoins les nuages sur l'extrême ouest. L'après-midi, le temps devrait rester sec avec davantage d'éclaircies sur le nord-ouest du pays, selon les prévisions météorologiques de l'IRM. Le thermomètre affichera entre 16 degrés en Hautes­ Fagnes et 22 degrés sur l'ouest, sous un vent faible à modéré.

Pendant la nuit, le ciel sera dégagé en beaucoup d'endroits. Des nuages bas glisseront ensuite sur l'ouest et le nord-ouest et des bancs de brouillard se développeront principalement en Ardenne. Les minima seront compris entre 6 degrés en Hautes­ Fagnes et 13 degrés dans l'ouest. Le vent sera généralement faible.

La journée de samedi sera à nouveau ensoleillée, après la dissipation de la grisaille matinale. Les températures seront comprises entre 18 et 22 degrés.

Dimanche, les éclaircies matinales laisseront place, dans l'après-midi, aux nuages, accompagnés parfois d'un risque d'averse orageuse. Les températures oscilleront entre 19 et 24 degrés.