Prévisions météo: gare aux conditions de circulation difficiles aujourd'hui

Ce matin et cet avant-midi, l'IRM prévoit des gelées répandues qui, en combinaison avec l'humidité résiduelle encore présente dans les basses couches de l'atmosphère, pourrait conduire à la formation de plaques de givre. De plus, quelques faibles bruines verglaçantes pourraient transitoirement toucher certaines régions.

L'IRM prévoit également du brouillard, principalement en Basse et Moyenne Belgique. Il sera parfois épais et pourrait réduire la visibilité à moins de 500 m, voire localement à moins de 200 m. De plus, compte tenu des températures négatives, il s'agira souvent de brouillard givrant. Ces conditions peuvent donc rendre le trafic difficile.

Aujourd'hui, une grande partie du territoire se retrouvera sous la grisaille. Nous prévoyons en début de journée localement des plaques de givre et des bancs de brouillard parfois épais. Par endroits, quelques bruines seront également possibles et pourraient transitoirement être verglaçantes le matin. Sur le sud-est du pays par contre, nous aurons un temps généralement ensoleillé jusqu'en fin d'après-midi. Les maxima seront compris entre 1 et 4 degrés en de nombreux endroits. Ils seront voisins de 5 ou 6 degrés sous les éclaircies de l'extrême sud-est du pays, et de 6 degrés en bord de mer. Le vent sera généralement faible de direction variable.