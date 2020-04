Météo: voici les prévisions pour ce week-end et la semaine prochaine

Vendredi, il fera d'abord ensoleillé avec quelques champs nuageux. En cours de journée, la nébulosité augmentera depuis la France et l'après-midi, une averse sera possible, principalement en Ardenne et sur l'ouest du pays. Dans la nuit de vendredi à samedi, quelques averses seront également possibles dans le reste du pays. Les maxima évolueront entre 19 degrés au littoral et 22 degrés sur l'extrême sud. Le vent sera généralement modéré de secteur est-nord-est. En Ardenne, le vent restera faible et variable. Au littoral, une brise de mer modéré à assez fort de nord-nord-est se lèvera l'après-midi.