Prévisions météo: faut-il s'attendre à de la NEIGE pour ce week-end?

Lundi, la nébulosité sera plus abondante mais le temps restera sec. Il fera plus doux que durant le week-end avec des maxima de -2 degrés en Haute Belgique, de +2 à +4 degrés dans le centre et +6 degré à la mer. Le vent sera faible puis modéré d'ouest à sud-ouest dans l'intérieur, et modéré d'ouest à la mer.