Prévisions météo: faut-il s'habituer à ce temps estival? Que nous réservent les prochains jours?

Mardi, le temps sec et ensoleillé persistera avec parfois des voiles de nuages élevés et éventuellement l'un ou l'autre petit cumulus. Il fera chaud avec des maxima de 24 degrés en Hautes-Fagnes à 28 degrés dans le centre. Le vent sera généralement faible sans direction précise. L'après-midi, une brise de mer de secteur nord s'établira à la côte et les températures n'y dépasseront pas les 21 ou 22 degrés.