Prévisions météo: fini le coup de chaud, place aux averses

Le soleil devrait être assez présent ce mercredi matin avant que les nuages ne gagnent du terrain dans le ciel dans l'après-midi, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 22 à 27 degrés.

Ce mercredi, en matinée, le temps sera assez ensoleillé et sec. Après midi, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest et une ondée locale ne sera pas exclue. Puis en fin d'après-midi ou en soirée, il pleuvra à partir de la frontière française. Les maxima oscilleront entre 22 ou 23 degrés sur les sommets de l’Ardenne ou à la côte et jusqu'à 28 degrés localement en Campine. Le vent sera généralement modéré de secteur sud.

Durant la nuit de mercredi et la nuit suivante, la zone de pluie transitera vers l'est. En deuxième partie de nuit, elle concernera surtout le centre et l'est du pays alors que sur l'ouest, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies. Les minima seront doux, oscillant entre 12 ou 13 degrés dans les vallées ardennaises et 14 à 18 degrés sur la plupart des autres régions. Vent modéré de secteur sud.