Prévisions météo: gardez votre parapluie près de vous

La pluie fera son retour sur une bonne partie du pays ce vendredi, avec des maxima compris entre 14°C en Haute Ardenne et 17 ou 18°C en Campine, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Le nord-est pourra bénéficier d'un temps généralement sec toute la journée. Le vent modéré, à parfois assez fort à la mer et sur le relief, diminuera en cours de journée. Des rafales pourraient souffler jusqu'à 50 km/h.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité sera assez abondante avec par moments de la pluie ou quelques averses. Les minima descendront entre 8°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 12 ou 13°C dans l'ouest du pays.

Pour ce week-end, pluie et averses rythmeront encore nos journées. Les maxima se situeront entre 11 et 16°C samedi et entre 10 et 15°C dimanche.

Le temps ne changera guère les jours suivants: les températures seront relativement fraîches, sous un ciel nuageux et avec un risque d'averses.