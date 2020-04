Prévisions météo: retour du beau temps dès demain... mais attention cette nuit

Ce mardi, il fera toujours plutôt froid par rapport aux belles journées qu’on a connues la semaine dernière. En effet, de l'air maritime d'origine polaire, frais et parfois humide, nous vient du nord-est. Mais le soleil commencera à réchauffer l’atmosphère cet après-midi. Des larges éclaircies se généraliseront progressivement à l'ensemble du pays à partir du sud et le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés en plaine ; et le vent sera faible à modéré.

Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra peu nuageux à serein. Ce manque de couverture nuageuse fera plonger le mercure entre -3 degrés en Hautes-Fagnes et 2 à 3 degrés à la côte. Attention donc dans la plupart des régions si vous devez/pouvez prendre le volant : des gelées au sol seront à craindre.

Demain mercredi, le temps sera sec et ensoleillé et les températures vont remonter progressivement. Les maxima seront proches de 13 degrés au littoral, de 14 ou 15 degrés en Hautes-Fagnes et de 17 ou 18 degrés en plaine, avec non plus un vent charriant de l’air polaire, mais plutôt un vent d’est.

Jeudi, le soleil sera toujours de la partie et les températures remonteront encore. On attend des maxima de 17 ou 18 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 21 ou 22 degrés dans le centre. Mais attention, en fin d'après-midi ou en soirée, il y a une possibilité d’avoir quelques ondées locales.

Vendredi, on oscillera entre soleil et passages nuageux avec des maxima entre 15 et 21 degrés. Le temps devrait rester sec, même si le risque de précipitations augmentera durant la nuit.

Pour le week-end prochain, les prévisions sont encore incertaines, selon l’Institut Royal Météorologique. Si les températures devraient rester douces avec des maxima compris entre 15 et 19 degrés dans le centre du pays, l'atmosphère pourrait devenir plus instable avec un ciel changeant et parfois des averses.

Enfin, lundi prochain, on pourrait perdre quelques degrés avec des maxima de 14 à 18 degrés en plaine. El l'instabilité du weekend pourrait encore persister.