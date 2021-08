Prévisions météo: GLOIRE à l'anticyclone des Açores !

Encore un peu de patience, le soleil arrive. La dépression sur la Mer du Nord se décale vers le sud de la Scandinavie en se comblant progressivement. Elle dirigera encore aujourd'hui des courants océaniques frais et humides vers nos régions. A partir de demain, l'anticyclone des Açores se développera vers la France et notre pays, et influencera favorablement notre temps. De l'air plus chaud et plus sec en provenance du sud de l'Europe remontera progressivement vers nos régions, explique l'IRM, l'Institut Royal de Météorologie.

Ce mardi, le ciel sera partiellement à très nuageux et de nouvelles pluies ou averses parfois soutenues traverseront notre pays à partir de la France. Cet après-midi, le temps redeviendra plus sec dans la région côtière puis sur l'ouest du pays. Quelques rayons de soleil reviendront dans ces régions. Les maxima varieront entre 17 degrés en haute Ardenne et 22 degrés en Flandre. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest, le long du littoral d'ouest à sud-ouest. Ce soir et la nuit prochaine, les dernières pluies ou averses s'évacueront vers l'est et le temps redeviendra plus sec avec un ciel qui se dégagera dans de nombreuses régions. Des nuages bas ou quelques bancs de brouillard se formeront par endroits. Les températures redescendront entre 8 et 10 degrés en Ardenne et entre 11 et 13 degrés dans les autres régions. Le vent de sud-ouest faiblira et deviendra parfois variable en direction.

Mercredi, après la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera calme et doux avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Une petite averse isolée n'est pas exclue. Maxima de 20 à 24 degrés avec un vent faible de sud-ouest ou de directions variables.

C'est jeudi que l'été revient enfin. Le temps sera calme et assez chaud avec un ciel partagé entre périodes ensoleillées et passages nuageux. Maxima de 22 à 27 degrés avec un vent faible de direction variable.

Vendredi, la chaleur marque un recul de plusieurs degrés. Le temps reste généralement sec avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Maxima de 20 à 24 degrés avec un vent qui s'oriente à l'ouest en redevenant un peu plus soutenu.

Samedi, temps doux et généralement sec avec un ciel partiellement nuageux. Maxima aux alentours de 22 ou 23 degrés dans la plupart des régions.

Dimanche et lundi, le risque de pluie augmentera légèrement. Avec un vent généralement modéré d'ouest à nord-ouest, les températures ne devraient pas dépasser 22 degrés.