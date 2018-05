Prévisions météo: GRAND SOLEIL tout le week-end... mais que nous réserve la fin de la semaine?

Aujourd'hui, le temps sera d'abord ensoleillé. Ensuite, le ciel deviendra progressivement plus nuageux à partir de l'ouest où quelques pluies ou averses pourront se produire en cours d'après-midi. Dans l'est, le soleil restera bien présent même si quelques cumulus se formeront.

Ce mercredi, les maxima seront compris entre 12 ou 13 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 16 ou 17 degrés en plaine, avec des valeurs plutôt proches de 14 degrés au littoral. Le vent sera modéré, à assez fort dans l'ouest du pays, de secteur sud à sud-ouest, avec des rafales de 50 à 60 km/h.



Ce soir et cette nuit, la bande nuageuse et les précipitations qui lui sont associées se décaleront vers le centre, puis l'est du pays où les précipitations seront de plus en plus faibles et éparses. A l'arrière, on retrouvera de larges éclaircies sous lesquelles un peu de brume ou un banc de brouillard pourra se former. Les minima varieront de 3 à 7 degrés et le vent deviendra faible à modéré d'ouest à nord-ouest.





METEO : LES PRÉVISIONS DE VOTRE RÉGION



Un week-end ensoleillé



Jeudi, de belles éclaircies laisseront la place à des champs nuageux un peu plus nombreux en cours de journée, mais le temps restera généralement sec. Les maxima varieront entre 12 et 16 degrés, sous un vent faible à modéré de nord-ouest à nord. Vendredi, le temps sera sec et généralement ensoleillé malgré quelques voiles d'altitude. Il fera un peu plus doux avec des maxima jusque 17 degrés dans le centre du pays.



Samedi et dimanche, nous prévoyons un temps ensoleillé avec des maxima autour ou au-dessus des 20 degrés. Le vent sera faible à modéré de nord-est.





Une semaine sous le soleil



Le début de la semaine prochaine s'annonce toujours assez ensoleillé et sec, même si quelques nuages cumuliformes pourront se développer en cours d'après-midi et éventuellement donner lieu à une averse (orageuse). Les maxima avoisineront les 20 à 21 degrés dans le centre du pays, sous un vent généralement modéré de nord-est.