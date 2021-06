Prévisions météo: il fait chaud et humide, mais plus pour longtemps, grâce à LUI

L'air chaud, humide et instable se retirera progressivement vers l'Europe Centrale mais débordera encore aujourd'hui sur le sud-est de notre pays.

L'air maritime relativement frais et encore assez humide qui recouvre nos régions sera favorablement influencé par une crête issue de l'anticyclone des Açores, qui se développe vers les Iles Britanniques et l'ouest de la France.

Jeudi

Ce jeudi, la journée débutera sous les nuages, mais le soleil devrait progressivement revenir dans la région côtière puis sur le nord-ouest du pays. Le temps restera généralement sec sur une grande moitié nord-ouest du pays. Sur le sud-est, l'atmosphère sera un plus instable avec possibilité de quelques averses au sud du sillon Sambre et Meuse. Un coup de tonnerre n'est pas exclu sur le sud-est de l'Ardenne et la Gaume. Les maxima varieront entre 16 et 18 degrés en Ardenne en bord de mer, et entre 19 et 20 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré de nord.

Ce soir

Ce soir et cette nuit, les éclaircies sur le nord-ouest du pays gagneront les régions du centre. Sur le sud-est, le ciel restera encore assez nuageux avec possibilité de quelques averses résiduelles en début de nuit. En fin de nuit, la nébulosité augmentera à nouveau sur le nord-ouest du pays, à l'approche d'une zone de pluie sur les Iles Britanniques et la Mer du Nord. Les températures nocturnes redescendront entre 6 et 12 degrés. Le vent faiblira puis repassera au sud-ouest en devenant modéré le long du littoral en fin de nuit.