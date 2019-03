Prévisions météo: il fera vraiment beau au moins deux jours cette semaine

Ce lundi est une journée de transition vers un temps nettement plus calme et plus agréable.

Aujourd'hui, le ciel sera changeant encore quelques averses, en provenance de la mer du Nord. Un peu de grésil et un coup de tonnerre seront toujours possible. Sur les hauteurs de l'Ardenne, un peu de neige fondante n'est pas exclue. L'après-midi, le temps deviendra graduellement sec avec de larges éclaircies qui se développeront à partir du nord-ouest. Les maxima se situeront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 8 ou 9 degrés en plaine, sous un vent modéré de secteur ouest à nord-ouest. Quelques rafales de 50 km/h seront possibles sous les averses.

Ce soir et cette nuit, l'une ou l'autre averse hivernale restera encore possible sur les hauteurs ardennaises en soirée. Ensuite, le temps sera sec partout avec de larges éclaircies sur l'ensemble du territoire. Les températures minimales seront fraîches avec des valeurs comprises entre -6 degrés dans certaines vallées ardennaises, 0 à -1 degré dans le centre et +2 degrés au littoral. Le vent deviendra faible et s'orientera au sud-ouest.





Très beau mardi

Mardi, nos régions passant sous l'influence de l’anticyclone des Açores, nous bénéficierons d'une journée généralement sèche avec des éclaircies et des nuages cumuliformes, plus nombreux l'après-midi. On prévoit toutefois un risque de quelques brouillards et nuages bas en matinée. Après de faibles gelées assez répandues, les températures seront de l'ordre de 5 degrés en haute Ardenne et grimperont jusque 11 ou 12 degrés sur l'ouest, sous un vent faible et plus tard parfois modéré de secteur ouest.

Mercredi, un front chaud affaibli abordera notre pays, mais il sera surtout à l'origine d'un ciel très nuageux avec peu ou pas de précipitations. Les maxima, en hausse, varieront de 8 à 13 degrés. Le vent sera faible, parfois modéré au littoral, de secteur ouest à sud-ouest.



Pas mal de nuages jeudi



Jeudi, malgré la hausse de pression, l'humidité piégée dans les basses couches de l'atmosphère conduira à une nébulosité assez abondante avec possibilité d'un peu de brume ou de brouillard la nuit et le matin. Le soleil pourrait se montrer un peu plus généreux sur le sud-est du pays. Les maxima seront compris entre 10 et 13 degrés, sous un vent généralement faible de secteur ouest à sud-ouest.

Vendredi, les conditions évolueront peu. Le ciel restera assez nuageux et le temps calme. Les maxima seront compris entre 10 et 14 degrés.





Samedi moins beau avant un dimanche printanier

Samedi, le risque d'une ondée augmentera temporairement avec le passage d'un front froid de faible activité. Les maxima en léger recul seront compris entre 8 et 13 degrés.

Dimanche, le temps sera sec avec des éclaircies. Les températures ne devraient pas dépasser 7 à 11 degrés.