Prévisions météo: il n'a jamais fait aussi chaud un 24 février

Une température de 18,4°C a été mesurée mercredi après-midi à Uccle, a indiqué notre météorologue et chef prévisionniste à l'Institut royal météorologique (IRM), David Dehenauw.

Ce 24 février, nous profitons d'un temps printanier et baigné de soleil. Selon Félix, un habitant d'Herstal, le thermomètre affiche 25° sur sa terrasse. "De quoi faire le plein de vitamine D quoi de mieux?", nous écrit-il via le bouton orange Alertez-nous.





18,4° mesurés à Uccle: un nouveau record journalier

En réalité, il n'a jamais fait aussi chaud un 24 février que ce mercredi: une température de 18,4 degrés a été mesurée à Uccle, un record, indique le météorologue David Dehenauw sur Twitter. "On a relevé 18,4 degrés à Uccle: nouveau record journalier (18,3 de 1990 battu)", précisant qu'il s'agissait du "quatrième record journalier consécutif et probablement le dernier de la série".





Quatre records battus de façon consécutive

En effet, hier (mardi 23 février), 16,5 degrés ont été atteints à Uccle. Le précédent record pour un 23 février datait de 1990 (16,3 degrés). Avec 16,6 degrés, un record avait déjà été battu lundi 22 février à Uccle. Le précédent record pour un 22 février datait aussi de 1990 (16,3 degrés). Enfin, la journée du dimanche a été le plus chaud 21 février depuis 1946 avec une température de 17,9 degrés. En 1946, il avait fait ce jour-là, 14,6 degrés.



Un temps ensoleillé ce mercredi

Ce mercredi après­-midi, le temps sera doux et printanier, baigné de soleil, indique mercredi l'Institut royal de météorologie (IRM). Le thermomètre affichera entre 15 à 19 degrés sous un vent généralement modéré de secteur sud. Ce soir et la nuit prochaine, quelques bancs de nuages élevés dériveront dans le ciel. Les minima se situeront entre 3°C et 7°C en Ardenne et autour de 8°C ou 10°C en basse et moyenne Belgique.

Jeudi, la nébulosité augmentera progressivement mais le temps restera sec jusqu'en fin d'après­ midi, sous des maxima de 12°C à 16°C, avant que de faibles précipitations ne fassent leur apparition. L'est du pays bénéficiera d'éclaircies. Le vent sera faible de sud à sud­ ouest, puis de directions variables.

Vendredi, il y aura encore des nuages et un peu de pluie, surtout dans le sud­-est du pays, suivis d'un temps sec avec des éclaircies et des maxima autour de 10°C. Durant le week­-end, le temps sec persistera malgré un risque de grisaille matinale, localement tenace, et des maxima proches de 9°C.