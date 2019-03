Prévisions météo: il va faire beau jeudi et vendredi, MAIS ce week-end?

Des éclaircies seront possibles, jeudi matin, sur la plupart des régions avec toutefois davantage de nuages sur l'ouest et le nord. En cours de journée, la nébulosité augmentera en de nombreux endroits mais le sud-est du pays devrait conserver de belles éclaircies. Le maxima seront compris entre 12 degrés en Haute Belgique et 15 degrés en plaine, voire localement 16 degrés. Le vent sera généralement faible et variable.



En soirée et durant la nuit, de larges éclaircies se développeront sur la plupart des régions. Néanmoins, en deuxième partie de nuit, il y aura un risque de formation de brouillard principalement au nord du sillon Sambre et Meuse. Les minima se situeront entre 0 et +7 degrés. Le vent sera faible de direction variable, et ensuite de secteur est ou sud-est.Vendredi, le temps sera très agréable avec de larges périodes ensoleillées et des températures en hausse, affichant 14 degrés sur les hauteurs ardennaises à 18 degrés sur le centre du pays, voire localement 19 degrés dans certaines régions.

Vendredi, après la dissipation de la grisaille matinale, le temps deviendra très agréable avec de larges périodes ensoleillées et quelques nuages d'altitude. Les températures maximales seront en hausse, affichant 14 degrés sur les hauteurs ardennaises à 18 degrés sur le centre du pays, voire localement 19 degrés dans certaines régions. Le vent sera généralement faible de secteur sud à sud-est.

Samedi, une faible perturbation traversera le pays depuis le littoral. En matinée la nébulosité deviendra abondante à partir du nord-ouest avec parfois une averse ou un peu de pluie mais le sud-est devrait conserver temporairement quelques éclaircies sous un temps sec. En cours de journée, le ciel deviendra très nuageux partout avec toujours un risque de faibles précipitations.Les maxima seront en baisse, compris entre 10 et 14 degrés. Le vent d'abord faible de direction variable deviendra faible à modéré de nord.

Dimanche, la perturbation s'évacuera par le sud-est. Au sud du sillon Sambre et Meuse, la nébulosité pourra être encore abondante en matinée avec un risque de faibles précipitations. Ailleurs, le temps sera généralement sec avec des éclaircies. En cours de journée, les éclaircies se généraliseront à l'ensemble du pays.Les maxima seront compris entre 8 et 11 degrés sous un vent faible à modéré de nord-est.