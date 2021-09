Prévisions météo: il va faire chaud ces prochains jours, jusqu'à 25 degrés attendus ce samedi

Le temps sera ensoleillé et chaud samedi, avec un léger risque d'averses le long de la frontière française, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.



Samedi, des bancs de nuages bas en provenance des Pays-Bas pourront temporairement déborder sur le nord du pays en début de journée. Après la dissipation de la grisaille matinale, le temps deviendra généralement ensoleillé.

En cours de journée, quelques bancs nuageux en provenance de la France envahiront le pays avec possibilité d'une petite averse isolée l'après-midi dans les régions proches de la frontière française.

Les maxima varieront entre 20 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 22 degrés en bord de mer et 24 ou 25 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible à modéré d'est à sud-est, le long du littoral plus généralement modéré de nord-est. Le temps restera calme, samedi soir et durant la nuit prochaine, avec de larges éclaircies. Le risque d'averses persistera dans les régions proches de la frontière française et sur le sud du pays. Les minima seront compris entre 10 et 15 degrés sous un vent généralement faible de secteur est.

Dimanche, le temps restera chaud avec des périodes ensoleillées. Une petite averse résiduelle sera encore possible sur le sud du pays. Maxima de 22 à 26 degrés avec un vent généralement faible de nord-est. A la mer, il deviendra modéré de nord.

Lundi, le temps sera sec avec du soleil et régulièrement des voiles d'altitude. Les maxima atteindront 25 ou 26 degrés dans le centre. A la mer et en Ardenne, il fera un peu plus frais. Le vent sera généralement faible de nord-est et plus tard de nord-nord-est. A la mer, une brise modérée de nord se lèvera l'après-midi.

Mardi aussi, le temps sera sec et assez ensoleillé avec parfois des voiles d'altitude. Au littoral, la brise de mer se lèvera à nouveau. Il fera assez chaud avec des maxima de l'ordre de 25 degrés dans le centre.

Mercredi, nous devrions encore bénéficier d'une journée ensoleillée et sèche. Maxima autour de 26 degrés dans le centre.

Jeudi, nous prévoyons une nébulosité variable avec possibilité d'une averse, éventuellement orageuse depuis la frontière française. Maxima de l'ordre de 25 degrés dans le centre.

Vendredi, le ciel sera nuageux et le risque d'averses orageuses augmentera. Les maxima oscilleront autour de 23 degrés.