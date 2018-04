Prévisions météo: il valait mieux profiter du soleil ce samedi...

L'Institut royal météorologique lance un avertissement jaune sur tout le pays pour des averses orageuses à partir de ce dimanche à 7h du matin jusqu'à lundi à 3h du matin. Ce dimanche matin, il y a déjà un risque d'une averse orageuse locale dans l'ouest du pays. L'après-midi, le risque de quelques averses orageuses concernera principalement l'intérieur du pays. Localement ces averses pourront être accompagnées de rafales jusqu'à 55 ou 60 km/h, voire un peu plus dans le nord-est. En soirée, l'activité des averses se déplacera graduellement vers l'est du pays.





Du soleil entrecoupé de nuages pour ce dimanche



Aujourd'hui, nous connaîtrons un temps chaud mais instable, avec du soleil et des périodes plus nuageuses. En matinée, des averses ou un orage seront localement possibles dans l'ouest du pays. Dans le courant de l'après-midi, il faudra s'attendre à quelques averses orageuses, principalement dans l'intérieur du pays. Ces averses pourront être accompagnées de rafales de vent. Les maxima varieront entre 21 ou 22 degrés sur le relief ardennais et 27 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré de sud puis modéré de sud-ouest en journée. A la mer, une brise modérée s'établira l'après-midi.



Dimanche soir et pendant la première partie de la nuit, encore quelques averses orageuses subsisteront par endroits, surtout dans l'intérieur. Ensuite, le risque d'orages diminuera progressivement et une zone de pluie et d'averses traversera la Belgique d'ouest en est. Dans le nord-ouest, le temps deviendra sec avec des éclaircies. Les minima oscilleront entre 9 ou 10 degrés dans l'ouest et 14 degrés en Gaume, avec un vent modéré de sud-ouest à ouest. A la cote, il sera parfois même assez fort.





Et pour commencer la semaine?



Ce lundi, en début de matinée, la perturbation quittera notre pays par le sud-est et sera à l'origine d'une nébulosité abondante et d'un peu de pluie en Ardenne. Ailleurs le temps sera généralement sec avec des éclaircies parfois larges. En cours de journée, le temps deviendra sec partout sous un ciel d'alternance.

Les maxima, plus frais, oscilleront entre 13 degrés en Hautes Fagnes et à la côte et 16 ou 17 degrés dans le centre du pays. Le vent sera généralement modéré de secteur ouest. A la côte, il sera parfois assez fort.



Mardi, une perturbation de faible activité abordera notre pays. En matinée, des éclaircies seront encore possibles au sud du sillon Sambre et Meuse tandis que les nuages seront déjà nombreux ailleurs. En cours de journée la nébulosité deviendra abondante partout et un peu de pluie sera possible, principalement en plaine. Dans la nuit de mardi à mercredi, les pluies pourraient s'intensifier. Les maxima resteront voisins de 16 degrés dans le centre du pays sous un vent modéré, parfois assez fort à la côte, de secteur ouest à sud-ouest.



Mercredi, un front froid ondulera sur nos régions et sera à l'origine de nuages et de pluie. En fin de journée, le temps deviendra généralement et plus dégagé dans le nord-ouest. Les maxima seront proches de 14 ou 15 degrés dans le centre sous un vent d'ouest à sud-ouest généralement modéré.