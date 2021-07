Prévisions météo: journée ensoleillée ce dimanche, est-ce parti pour durer?

La journée pourrait débuter avec une grisaille matinale et quelques nuages bas par endroits mais le soleil prendra ensuite le dessus au fil de la journée de ce dimanche, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 20 ou 21 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne ainsi qu'à la côte, et 25 ou localement 26 degrés ailleurs.



Ce dimanche soir, le temps restera sec et serein. Dans le courant de la nuit davantage de champs nuageux entreront le pays par le nord et vers la matinée, le temps deviendra très nuageux en de nombreux endroits. Les minima seront compris entre 11 et 16 degrés.

Lundi matin, on prévoit un risque de grisaille matinale, principalement en Haute Belgique. Ensuite, le ciel sera globalement nuageux mais le temps restera sec sur la plupart des régions. Les conditions seront plus ensoleillées sur l'ouest et localement aussi le long de la frontière française. Dans le courant de l'après-midi, les éclaircies s'étendront graduellement aussi à l'intérieur des terres. Les maxima se situeront entre 19 et 24 degrés sous un vent souvent modéré de secteur nord à nord-est.

Mardi, le temps sera sec et d'abord ensoleillé. Dans le courant de la journée, des nuages cumuliformes se développeront en beaucoup d'endroits, et le ciel deviendra alors parfois nuageux. Des conditions plus ensoleillées persisteront toutefois à la côte et en Lorraine belge. En fin d'après-midi et surtout en soirée, les éclaircies s'élargiront à nouveau. Les maxima seront compris entre 19 et 24 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur nord-est.

Mercredi, le temps sera sec et assez ensoleillé avec des nuages cumuliformes. Les maxima oscilleront entre 20 et 25 degrés, sous un vent généralement faible de secteur nord-est à nord.

Jeudi, la situation évoluera peu. Le temps restera assez ensoleillé avec des nuages cumuliformes et des maxima de l'ordre de 24 degrés dans le centre. Le vent sera généralement faible de secteur nord-est.

Vendredi, le vent s'orientera au secteur sud-est et amènera de l'air plus chaud vers notre pays avec des maxima entre 23 et 28 degrés. Les éclaircies resteront larges, mais en soirée ou la nuit suivante le risque de quelques averses localisées augmentera.