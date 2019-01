Prévisions météo: la neige arrive... au plus MAUVAIS moment de la journée de demain

Le temps va rester sec, froid et lumineux ce lundi.

Il fera à nouveau froid et ensoleillé ce lundi, sous des maxima compris entre -2 et 1 degré en Ardenne et 0 et 4 degrés ailleurs. Le vent sera faible à variable.

La nuit prochaine, les nuages envahiront le ciel depuis l'ouest. En fin de nuit, quelques flocons seront possibles au littoral. Le thermomètre affichera entre -12 degrés en Hautes Fagnes et -2 degrés à la mer, sous un vent modéré qui soufflera de secteur sud.

Mardi, une faible perturbation neigeuse atteindra notre pays à partir de l'ouest, dès le début de matinée. Elle se déplacera progressivement vers l'est en cours de journée. Les précipitations se feront généralement sous forme de neige. 1 à 3 cm de neige sont attendus en plaine et la perturbation devrait atteindre la capitale en pleine heure de pointe, ce qui risque de générer quelques soucis.

"La neige arrive à partir de 6h du matin à la côte et se déplace progressivement vers l'Est, explique ce matin Christian De Paepe, dans la météo de matinale de Bel RTL. Elle devrait être sur Bruxelles à l'heure de pointe, entre 8 et 9 heures, avec une accumulation qui pourrait donner de 2 à 4 cm. Ce n'est pas énorme mais quand même, assez que pour mettre le bazar sur les routes."

L'après-midi, le temps sera progressivement plus sec à partir de l'ouest, excepté à la mer où quelques averses hivernales resteront possibles.

Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, le mercure oscillera entre -2 et 0 degrés. Sur le centre et sur l'ouest, il atteindra 1 à 4 degrés. Le vent sera généralement modéré de secteur sud, mais parfois assez fort au littoral. Les jours suivants, le temps sera encore assez froid et variable avec quelques averses hivernales.





Risque de neige mercredi aussi

Mercredi, la journée devrait débuter avec du brouillard givrant sur un certain nombre de régions. Ensuite, des éclaircies se développeront en Basse et Moyenne Belgique avec le risque de quelques faibles averses hivernales. En Ardenne, le ciel pourrait rester majoritairement couvert avec de faibles chutes de neige par moments. Les maxima seront compris entre -1 et +3 degrés. Le vent sera faible à modéré de direction variable.





Plus sec en fin de semaine



Jeudi et vendredi, le temps sera généralement variable, mais plus sec que les jours précédents. Les nuages alterneront donc avec des éclaircies, probablement plus larges la journée de jeudi. Les maxima seront compris entre -1 à -2 degrés en Haute Ardenne, +1 degré sur le centre et +3 à +4 degrés au littoral. Le vent sera faible à modéré, souvent orienté au secteur nord.





Temps perturbé le week-end prochain



Samedi, nous pourrions changer de masse d'air. Une perturbation associée à un front chaud arriverait par le littoral en donnant de faibles précipitations, de pluie voire temporairement de neige fondante dans le centre, et de neige en Ardenne. Les maxima seront en hausse, affichant de -1 à +5 degrés. Le vent s'orientera au sud-ouest et sera modéré.



Dimanche, le pays restera sous l'influence d'un flux dépressionnaire perturbé. Une nouvelle perturbation, plus active, devrait nous concerner avec de la pluie en plaine et de la neige sur les hauteurs de l'Ardenne. Les températures maximales atteindront tout juste 0 degré en Haute Ardenne et +4 degrés sur le centre. Le vent restera modéré tout en s'orientant au secteur ouest ou nord-ouest.