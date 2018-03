Prévisions météo: jusqu'à 16 degrés aujourd'hui, beaucoup de pluie... et de l'orage à l'horizon

Aujourd'hui samedi, après quelques éclaircies passagères le matin, de nouvelles pluies ou averses en provenance de la France traverseront notre pays en cours d'après-midi. Il fera nettement plus doux avec des maxima de 11 à 13 degrés en Ardenne et de 14 à 16 degrés dans les autres régions. Le vent sera généralement modéré de secteur sud.





Risque d'orage cette nuit

La nuit prochaine, après une accalmie temporaire en début de nuit, une nouvelle zone de pluie assez active se propagera sur le pays à partir de la France avec un risque d'orage. Nuages bas et brouillards pourront réduire la visibilité en Ardenne. Les températures redescendront entre 5 et 9 degrés avec un vent faible à modéré de sud, devenant temporairement faible de directions variables.

Demain dimanche, une perturbation assez active traînera une grande partie de la journée sur la Belgique. Elle occasionnera des quantités de pluie localement importantes avec un risque d'orage. Nous pourrions connaître davantage de moments secs dans le courant de l'après-midi. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-est. Les maxima assez élevés pour la saison oscilleront entre 10 et 15 degrés.





Les prévisions pour la semaine

Lundi sera une nouvelle journée grise avec des averses ou de la pluie. Il pourrait faire plus sec depuis la côte durant l'après-midi. Le vent sera assez soutenu, modéré à assez fort de secteur sud virant à l'ouest. On attend des rafales de 50 km/h. Les maxima varieront entre 7 et 12 degrés.

Du mardi au vendredi, nous resterons majoritairement dans des courants océaniques oscillant entre les secteurs ouest et sud. Ces courants transporteront assez bien d'humidité et amèneront régulièrement des zones de pluie ou des lignes d'averses. La nébulosité sera donc le plus souvent abondante.

Mercredi toutefois, en raison d'un vent temporairement orienté aux secteurs sud à sud-est et donc plus sec, nous pourrions furtivement apercevoir le soleil et il devrait faire sec toute la journée. Les maxima avoisineront les 11 degrés dans le centre du pays.