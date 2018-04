Prévisions météo: jusqu'à 20 degrés annoncés ce week-end

Selon l'IRM, l'Institut Royal Météorologique, il va faire de plus en plus doux au fur et à mesure de la semaine, avec des températures atteignant les 20 degrés pour dimanche.

En milieu de journée, la nébulosité sera variable à abondante avec la possibilité de quelques averses locales. Cet après-midi, des averses plus fréquentes et surtout plus intenses aborderont la Belgique à partir de la frontière française. Ces averses pourront éventuellement s'accompagner d'un coup de tonnerre. Il fera assez doux avec des maxima compris entre 12 et 17 degrés. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud, soufflant parfois en rafales de 50 ou 60 km/h.

Ce soir, des averses éventuellement orageuses se produiront encore sur le pays. Cette nuit, le temps deviendra graduellement sec à partir du littoral, et des éclaircies assez généreuses se formeront. Vers l'aube, de nouveaux champs nuageux rentreront par l'ouest et on n'exclut pas de nouvelles averses sur la frontière française. La nuit sera douce avec des minima entre 5 et 8 degrés. Le vent restera modéré de secteur sud.

La semaine en bref

Mercredi, à nouveau des averses (orageuses). Risque de rafales. Maxima de 11 à 15 degrés.

Jeudi, encore la possibilité d'une averse le matin, ensuite un temps sec mais plus frais (10 degrés dans le centre).

Vendredi et ce week-end, davantage de soleil et de plus en plus doux: 16 degrés vendredi et jusqu'à localement 20 degrés dimanche. Toutefois, le risque d'averse augmentera durant les après-midis de samedi et surtout de dimanche.