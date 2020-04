Prévisions météo: jusqu'à 22 degrés aujourd'hui, le beau temps s'installe-t-il pour de bon?

Lundi, la journée débutera avec un temps sec et lumineux. Ensuite, les champs nuageux deviendront plus nombreux à partir du littoral. Quelques pluies ou faibles averses sont possibles en cours d'après-midi dans l'ouest et durant la nuit sur le centre du pays. Dans l'est, le temps restera même ensoleillé. Les maxima se situeront entre 16 et 21 degrés. Le vent sera modéré de secteur sud à sud-ouest.

Mardi, il fera sec avec des éclaircies et quelques champs nuageux. Maxima entre 12 ou 13 degrés à la mer et 19 à localement 20 degrés dans l'intérieur. Vent faible de direction variable s'orientant au nord-est, et devenant modéré sur le relief. A la côte, vent modéré de nord à nord-est. Mercredi, il fera sec et assez et assez ensoleillé. Maxima autour de 21 degrés dans le centre du pays. Jeudi, le temps sec continue avec du soleil mais aussi quelques champs nuageux. Il fera très doux avec des maxima jusqu'à 20 degrés dans le centre du pays. Vendredi, il fera encore sec et généralement ensoleillé. Toujours très doux avec des maxima jusqu'à 22 degrés dans l'intérieur du pays. Samedi le temps restera très doux. Eventuellement la nébulosité pourrait être un peu plus abondante avec en soirée une averse locale. Maxima autour de 22 degrés pour le centre du pays.