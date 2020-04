Prévisions météo: jusqu'à 24 degrés ce jeudi

Ce jeudi, un nouveau noyau de haute pression se renforcera sur la Mer du Nord, donnant lieu à l'établissement d'un flux d'est à nord-est sur notre pays. Une masse d'air très doux et parfois légèrement instable détermine le temps.

Aujourd'hui, le temps sera à nouveau ensoleillé avec seulement quelques nuages locaux, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. L'après-midi, des nuages cumuliformes se développeront en Ardenne et en Lorraine Belge, mais le temps y restera vraisemblablement sec. Les maxima seront compris entre 18 et 21 degrés en Ardenne, et entre 21 et 24 degrés dans les autres régions de l'intérieur des terres; à la côte, le vent du large devrait maintenir les températures sous la barre des 17 degrés. Le vent sera d'abord faible de direction variable ou de secteur nord-est, puis il deviendra parfois modéré de secteur nord-est.

MÉTÉO : LES PRÉVISIONS DE VOTRE RÉGION

En début de soirée, quelques nuages cumuliformes pourraient encore s'attarder sur le sud avec un très faible risque d'une averse isolée. Durant la nuit de jeudi à vendredi, le ciel deviendra peu nuageux à serein partout avec parfois formation d'un peu de brume. Les minima seront compris entre 6 et 10 degrés, sous un vent faible à modéré, d'abord de secteur nord-est, virant ensuite au secteur est.

Vendredi

Vendredi, le temps sera toujours encore sec, ensoleillé et chaud avec formation de nuages cumuliformes sur le relief au sud du sillon Sambre et Meuse. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur est ou de direction variable. A la côte, une brise de mer modérée de nord-nord-est s'établira l'après-midi. Les maxima seront compris entre 17 ou 18 degrés au littoral ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 21 ou 22 degrés dans le centre du pays.

Samedi

Samedi, la journée débutera sous le soleil. Ensuite, des nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur des terres, et pourraient conduire à l'une ou l'autre averse. Toutefois, le temps restera sec dans la plupart des endroits. Les maxima se situeront entre 20 et 23 degrés. Le vent sera généralement faible et variable. A la côte, une brise de mer de nord à nord-ouest se lèvera l'après-midi.

Dimanche

Dimanche, la nébulosité sera variable à parfois abondante et il faudra s'attendre à des averses en cours de journée, voire de l'orage. Les maxima seront compris entre 16 degrés à la mer et 22 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré de secteur sud-ouest. Au littoral, une brise de mer d'ouest à nord-ouest s'établira.

Lundi

Lundi, nous basculerons progressivement sous l'influence d'une zone de haute pression qui s'étendra de l'océan Atlantique vers les îles Britanniques et la mer du Nord. La journée débutera vraisemblablement sous les nuages avec de la pluie ou des averses. Ensuite, le temps deviendra sec depuis le nord avec des éclaircies de plus en plus nombreuses et de plus en plus larges. Dans un flux septentrional soutenu, il fera nettement plus frais avec des maxima de 9 degrés à la mer, de 12 degrés dans le centre et probablement encore de 15 degrés en Lorraine Belge. Le vent de secteur nord sera modéré dans l'intérieur des terres et assez fort à fort à la mer.

Mardi

Mardi, après une matinée assez fraîche, le temps sera sec et ensoleillé avec des maxima de 7 degrés en haute Belgique et de 12 à 13 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré de nord-est.

Mercredi

Mercredi, le temps sec et ensoleillé devrait persister. Les maxima seront compris entre 12 et 16 degrés, voire plus. Le vent sera faible à modéré de secteur est à nord-est.