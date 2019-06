Prévisions météo: jusqu'à 25 degrés ce vendredi... mais que nous réserve ce week-end?

Ce vendredi, le ciel sera d'abord très nuageux dans la plupart des régions avec encore quelques pluies ou averses sur le centre et l'est du pays. Plus tard, le ciel sera partagé entre larges éclaircies et champs nuageux, et le temps deviendra généralement sec. Durant la nuit, de la pluie ou des averses orageuses envahiront le pays à partir du sud. Les maxima se situeront entre 20 et 21 degrés à la côte et 24 à 25 degrés en Campine et en Lorraine belge. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur sud à sud-est, virant au secteur sud à sud-ouest, et au nord-ouest au littoral.

Ce soir et cette nuit, nous prévoyons des pluies ou des averses orageuses parfois intenses à partir du sud avec, dans certaines régions, risque de précipitations abondantes. Les minima seront compris entre 12 et 16 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré de direction variable ou de secteur nord.

METEO : LES PREVISIONS DE VOTRE REGION



Samedi matin, une zone de pluie quittera notre pays en direction des Pays-Bas. Par la suite, la nébulosité deviendra variable avec encore des averses locales. Les maxima oscilleront autour des 21 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur ouest.

Dimanche, nous bénéficierons d'abord de larges éclaircies. Dans le courant de la journée, davantage de nuages apparaîtront avec, surtout sur l'ouest et le nord, le risque de quelques averses. Les maxima se situeront à nouveau autour des 20 degrés.

Lundi, le temps devrait rester sec sur la plupart des régions avec alternance de périodes ensoleillées et d'épisodes plus nuageux. Le mercure devrait atteindre des valeurs comprises entre 20 degrés à la côte et 24 degrés en Campine.

Mardi, le temps sera sec et ensoleillé à quelques champs nuageux près. Risque d'une averse sur le relief en fin de journée. Il fera plus chaud dans l'intérieur avec des maxima jusqu'à 25 degrés dans le centre du pays.

Mercredi sera une journée chaude avec des maxima entre 24 ou 25 degrés en Hautes-Fagnes et 29 ou éventuellement 30 degrés en Campine. Le temps sera d'abord assez ensoleillé mais, plus tard dans la journée, le risque d'averses et d'orage augmentera.

Jeudi prochain, le temps restera variable et quelques averses seront encore possibles. Maxima de l'ordre de 23 degrés dans le centre.