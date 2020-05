Prévisions météo: jusqu'à 25 degrés... puis 25 degrés de moins en l'espace de quelques jours

Aujourd'hui, le temps restera sec et très doux. Il fera d'abord assez lumineux malgré la présence des nuages élevés et moyens qui resteront bien présents dès la matinée. Ces derniers auront même tendance à s'épaissir durant l'après-midi. Maxima allant de 19 degrés en haute Ardenne et à la côte à à 24 degrés en Campine. Le vent sera faible de direction variable ou d'est à nord-est. A la côte, brise modérée de nord-nord-est puis de nord-est.



Ce soir et cette nuit, les nuages se feront temporairement plus nombreux mais le temps restera généralement sec. Toutefois une averse ne sera pas totalement exclue sur l'extrême sud du pays. Les minima seront compris entre 7 et 14 degrés. Vent faible de direction variable au sud du sillon Sambre et Meuse, et faible, à modéré à la mer, de nord-est ailleurs.

Samedi, le temps sera encore sec avec un ciel partagé entre des éclaircies parfois larges et des bancs de nuages (élevés). La nébulosité sera plus importante sur le sud du pays avec possibilité d'averses. Les températures atteindront 17 degrés en bord de mer et 25 degrés en Campine. Le vent sera faible de direction variable ou de nord. En bord de mer, le vent sera modéré de nord à nord-est.



Dimanche, le ciel deviendra progressivement très nuageux avec de la pluie ou quelques averses, plus intenses sur le sud-est du pays où un coup de tonnerre n'est pas exclu. Le vent sera modéré à assez fort de nord à nord-est, voire parfois fort le long du littoral. Les températures atteindront 14 degrés en bord de mer à 20 degrés dans le centre du pays.



Lundi matin, il fera assez froid avec possibilité de petites gelées au sol en Ardenne. La journée, la nébulosité sera variable avec un temps sec dans la plupart des régions. Une averse restera cependant encore possible sur le sud-est du pays. Les températures ne dépasseront pas 13 degrés dans le centre du pays, et un vent assez fort de nord renforcera encore l'impression de froid. En cours de journée, les rafales atteindront 50 à 75 km/h. L'atmosphère deviendra un peu plus calme en soirée.



Mardi matin, le froid sera toujours au rendez-vous avec par exemple des températures proches de 0 degré en Ardenne. En cours de journée, la couverture nuageuse sera assez importante mais elle laissera par moments filtrer quelques rayons de soleil, surtout dans le sud-est. Le risque d'averses restera très réduit et ne devrait concerner que l'extrême ouest du pays. Les températures ne dépasseront pas 12 degrés mais le vent sera nettement plus supportable que les jours précédents.



Mercredi sera une belle journée printanière ensoleillée. Maxima un peu plus doux, jusqu'à 15 degrés.



Jeudi, le ciel sera partiellement nuageux et le temps d'abord sec. En fin de journée, le risque de précipitations augmentera depuis la France mais cela doit encore être confirmé. Maxima jusqu'à 18 ou 19 degrés.