Prévisions météo: jusqu'à 33 degrés, les températures vont grimper cette semaine

Lundi matin, la journée débutera avec un temps ensoleillé même si le nord et l'est devront composer avec quelques brumes et bancs de brouillard ainsi que des champs nuageux plus nombreux. Ils se dissiperont en cours de matinée.

Plus tard dans la journée, le temps sera ensoleillé partout, mais des voiles d'altitude de plus en plus denses atteindront nos régions par l'ouest. Les maxima seront compris entre 22 degrés en Hautes­ Fagnes et 26 ou 27 degrés dans le centre ainsi qu'en Lorraine belge. Le vent sera d'abord faible de direction variable, et plus tard modéré de nord à nord-est.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec avec assez bien de champs de nuages élevés. Les maxima seront compris entre 5 et 12 degrés en Ardenne, et entre 11 et 15 degrés ailleurs. Le vent sera faible de direction variable ou localement de secteur sud-est

Mardi, le temps sera ensoleillé avec des maxima jusqu'à 25 ou 26 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et jusqu'à 30 ou 31 degrés dans les régions les plus chaudes. Le vent sera généralement faible de direction variable.

Mercredi, il fera partiellement nuageux et dans l'après-midi des courants un peu moins chaud circuleront sur notre pays suite à une intrusion d'air maritime par le nord-ouest. Des maxima de 25 à 28 degrés, et localement jusqu'à 30 degrés, seront encore possibles, surtout sur le sud du pays. Le vent sera d'abord faible de secteur ouest, et plus tard modéré de secteur nord.

Jeudi, le temps restera sec et assez ensoleillé avec parfois des champs nuageux. Un flux de nord maintiendra les températures à des valeurs modérées avec des maxima autour de 26 degrés dans l'intérieur des terres, et à nouveau un peu plus élevés dans le sud.

Vendredi, le flux restera orienté au secteur nord avec parfois des passages nuageux. Les températures varieront autour de 24 degrés dans le centre du pays.

Samedi, le temps sera ensoleillé mais il semblerait que le flux restera au nord-ouest. Les maxima varieront autour de 25 degrés dans le centre du pays.

Dimanche, le flux s'orientera au sud. Il fera ensoleillé et plus chaud avec des maxima entre 28 et 33 degrés.