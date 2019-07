Prévisions météo: jusqu'à 37 degrés voire plus, de fortes chaleurs vont toucher la Belgique

L’Institut Royal Météorologique annonce de fortes chaleurs à partir de cette semaine et lance un avertissement.

Dans de telles circonstances de températures élevées, l'IRM rappelle que les règles suivantes minimales sont d’application: "boire régulièrement, se vêtir légèrement, passer ses journées dans des endroits frais, se conformer aux règles habituelles de santé, fractionner les portions alimentaires, éviter la chaleur extérieure en fermant portes et fenêtres. Soyez pre^ts et suivez les conseils donne´s par les autorite´s compe´tentes."

Ce dimanche soir et cette nuit, le temps sera sec, avec quelques voiles d'altitude. Les minima se situeront généralement entre 11 et 15 degrés, voire un peu plus dans les grandes villes. Le vent deviendra faible de direction variable ou de secteur sud à sud-ouest.

Ce lundi, le temps sera sec et ensoleillé avec des voiles d'altitude, dont la densité diminuera graduellement par l'ouest dans le courant de l'après-midi. Il fera plus chaud, avec des maxima entre 24 ou 25 degrés à la côte ainsi que sur les sommets de l'Ardenne, et 28 ou 29 degrés dans le centre. Le vent sera généralement faible dans le sud du pays à souvent modéré dans le nord-ouest, de secteur sud-ouest puis ouest.

Durant la nuit de lundi à mardi, le temps restera sec et calme, sous un ciel dégagé, avec des minima de 13 à 17 degrés (voire un peu plus dans les grandes villes). Le vent deviendra faible de direction variable.

Mardi, temps ensoleillé et déjà très chaud avec des maxima de 28 degrés en bord de mer et sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 31 ou 32 degrés dans de nombreuses régions. Vent faible de sud-est s'orientant à l'est, le long du littoral au nord-est.

Mercredi, la chaleur s'accentue avec des maxima de 32 à 36 degrés. Un petite brise de nord-ouest pourrait éventuellement ramener de l'air un peu moins chaud sur l'ouest du pays en fin de journée. Les températures nocturnes sont également élevées et ne repassent pas sous la barre des 20 degrés en de nombreuses régions. Ciel bien ensoleillé.

Jeudi sera la journée la plus chaude. La chaleur sera accablante avec des températures particulièrement élevées, de 36 ou 37 degrés, voire même un peu plus. Ciel toujours bien ensoleillé avec probablement quelques nuages en fin de journée.

Vendredi, l'atmosphère devrait devenir plus instable avec possibilité de quelques averses orageuses. De l'air plus frais devrait revenir sur l'ouest du pays avec des maxima proches de 25 degrés mais les températures pourraient encore dépasser 30 degrés sur les provinces de l'est. Forte incertitude sur ce changement de temps.